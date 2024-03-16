Anker анонсувала нові бездротові навушники, орієнтовані на сон, Soundcore Sleep A20. Вони поступлять у продаж 20 травня за ціною $149,99. Про це пише The Verge.

Компанія також запустить кампанію на Kickstarter, яка розпочнеться 16 квітня. Спонсори зможуть придбати навушники дешевше, за $89,99.

A20 не мають активного шумозаглушення, натомість навушники оснащені насадками Twin-Seal, які за словами компанії блокують втричі більше шуму, ніж звичайні силіконові насадки. Вони також зможуть відтворювати білий шум з вже включеної бібліотеки.

Оскільки Soundcore Sleep A20 це навушники для сну, головною їх функцією має бути комфорт, і тут Anker кажуть, що навушники будуть зручні навіть якщо користувачі спатимуть на боці.

У порівнянні з попереднім поколінням, A20 також пропонують довшу роботу акумулятора. У режимі з відтворенням білого шуму навушники працюватимуть 14 годин, а з відтворенням музики – 10 годин. Разом з зарядним кейсом вони дадуть 80 годин роботи.

Серед інших покращень є вбудований будильник, який розроблений таким чином, щоб його чули лише користувачі, також тут є функція автоматичного моніторингу з відстеженням положення сну та можливість надіслати сповіщення на навушники, якщо їх загубили.