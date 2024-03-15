Початок весни з-поміж усього також означає нові розпродажі ігор, які вже розпочались у Steam та Epic Games Store.

У Steam розпродаж триватиме до 19:00 21 березня. За цей час користувачам буде доступно безліч ігор із чудовими знижками, серед яких й чимало нових проєктів.

Так, наприклад, Star Wars Jedi: Survivor зараз можна придбати зі знижкою 55%, гра обійдеться вам у ₴764, а попередня частина, Fallen Order, всього в ₴119. Серед іншого є знижки на франшизи Far Cry, The Witcher, Resident Evil та багато іншого.

В Epic Games Store розпродаж триватиме трохи довше, до 28 березня. За цей час зі знижкою в 20% можна придбати Alan Wake 2 – за ₴990, а нещодавню Avatar: Frontiers of Pandora – за ₴911.

Перший після завершення угоди з FIFA спортивний симулятор від Electronic Arts EA SPORTS FC 24 можна придбати всього за ₴340. Також за кожну покупку в EGS ви отримуватимете кеш-бек у розмірі 10%, який можна використовувати для ще більшої економії.