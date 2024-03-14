SpaceX здійснила третє орбітальне випробування надважкої ракети-носія Super Heavy та космічного корабля Starship. Цього разу обійшлося без вибухів на старті. Запуск відбувся близько 15:26 за київським часом. [ОНОВЛЕНО] Зв’язок зі Starship було втрачено під час посадки, скоріш за все корабель зруйнувався над Індійським океаном.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Метою третього випробування SpaceX визначила низку амбітних завдань. Успішне запалення усіх двигунів обох ступенів під час підйому; відкриття і закриття дверей відсіку корисного вантажу Starship; демонстрація передачі палива на прискорювачі; перший повторний запуск двигуна Raptor; контрольоване повернення Super Heavy та Starship.

SpaceX також завчасно попередила про нову траекторію польоту, яка передбачає падіння Starship в Індійському океані.

Напередодні SpaceX також опублікувала відео підготовки до третього орбітального випробування SpaceX Super Heavy та Starship.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року друге орбітальне випробування надважкої ракети-носія SpaceX Super Heavy та космічного корабля Starship знову закінчилося вибухом.

Тоді усі двигуни першого ступеня відпрацювали без збоїв, і Super Heavy відокремився від Starship та почав спуск для приземлення. Однак під час повторного запалення не усі двигуни Super Heavy запрацювали, тому автоматика вимкнула двигуни та підірвала ракету-носій на 200 секунді польоту.

Натомість усі двигуни Starship відпрацювали штатно до закінчення палива. Але після цього корабель теж вибухнув – це сталося на 488 секунді польоту.

Перший тестовий запуск Starship компанія SpaceX здійснила у квітні минулого року. Тоді він завершився вибухом на 4 хвилині польоту.