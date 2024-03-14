SpaceX здійснила третє орбітальне випробування надважкої ракети-носія Super Heavy та космічного корабля Starship. Цього разу обійшлося без вибухів на старті. Запуск відбувся близько 15:26 за київським часом. [ОНОВЛЕНО] Зв’язок зі Starship було втрачено під час посадки, скоріш за все корабель зруйнувався над Індійським океаном.
Метою третього випробування SpaceX визначила низку амбітних завдань. Успішне запалення усіх двигунів обох ступенів під час підйому; відкриття і закриття дверей відсіку корисного вантажу Starship; демонстрація передачі палива на прискорювачі; перший повторний запуск двигуна Raptor; контрольоване повернення Super Heavy та Starship.
SpaceX також завчасно попередила про нову траекторію польоту, яка передбачає падіння Starship в Індійському океані.
Напередодні SpaceX також опублікувала відео підготовки до третього орбітального випробування SpaceX Super Heavy та Starship.
Нагадаємо, що в листопаді минулого року друге орбітальне випробування надважкої ракети-носія SpaceX Super Heavy та космічного корабля Starship знову закінчилося вибухом.
Тоді усі двигуни першого ступеня відпрацювали без збоїв, і Super Heavy відокремився від Starship та почав спуск для приземлення. Однак під час повторного запалення не усі двигуни Super Heavy запрацювали, тому автоматика вимкнула двигуни та підірвала ракету-носій на 200 секунді польоту.
Натомість усі двигуни Starship відпрацювали штатно до закінчення палива. Але після цього корабель теж вибухнув – це сталося на 488 секунді польоту.
Перший тестовий запуск Starship компанія SpaceX здійснила у квітні минулого року. Тоді він завершився вибухом на 4 хвилині польоту.
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