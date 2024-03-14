Поштовий сервіс Proton Mail, який почав працювати у 2014 році з доступом через браузер, випустив програми для Windows та macOS. Версія для Linux поки що залишається в стадії бета-тестування. Як зазначають в Proton Mail, нова розробка має на меті надати користувачам приватний, сфокусований досвід роботи з електронною поштою, вільний від проблем конфіденційності, пов’язаних з традиційними браузерами.

Програма обіцяє швидкий та ефективний спосіб керування електронною поштою та подіями календаря, вона має світлий або темний режим, а також забезпечує підтримку власних сповіщень.

Десктопна версія Proton Mail також фокусується на конфіденційності та безпеки. Він має шифрування з нульовим доступом (вміст електронних листів і файлів завжди зберігається таким чином, що постачальник рішення ніколи не зможе отримати доступ до інформації самостійно) і наскрізне шифрування, захист від трекерів і фішингу, а також програму безпеки Proton Sentinel. Остання гарантує, що електронна пошта користувачів залишається захищеною від загроз, пов’язаних з браузером, завдяки автоматичним оновленням, які не залежать від браузера.

Користувачі, які вперше користуються Proton, можуть перейти з інших поштових сервісів за допомогою інтегрованого в програму інструменту Easy Switch, який полегшує імпорт повідомлень і пересилання нових листів з таких сервісів, як Gmail. У десктопній версії також представлено новий «Центр безпеки», що дозволяє користувачам створювати псевдоніми для приховування електронної пошти безпосередньо з робочого середовища, підвищуючи їхню конфіденційність в інтернеті.

Програма Proton Mail для Windows та macOS має 14-денну пробну версію для користувачів базового безплатного тарифного плану Proton, після чого для її використання потрібно буде перейти на платний тариф, який стартує з 4,99 євро на місяць. Версією для Linux поки що можна користуватися безплатно, адже вона знаходиться в тестуванні, проте після виходу з бети в неї буде така сама тарифна модель.