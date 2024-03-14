Із нагоди 20-річчя серії Monster Hunter компанія Capcom вирішила оприлюднити продажі гри. Вона вийшла у 2018 році на PC, Playstation 4 та Xbox One і продалася відтоді накладом у 25 мільйонів копій.

Monster Hunter тривалий час залишалася нішевим, але популярним у тісних колах екшеном про полювання на монстрів. Серія вперше з’явилася на консолі PlayStation 2, після чого довгий час була присутня на портативних консолях, спочатку PSP, а потім і 3DS від Nintendo.

У 2018 році Capcom вирішила показати серію ширшому колу гравців, нова частина World вийшла одразу на всіх великих платформах. Проєкт навіть став найбільш продаваною грою Capcom усіх часів протягом місяця з моменту її виходу.

Із першою грою у 2004 році серія започаткувала новий жанр кооперативного аркадного симулятора. Вона перетворилася на глобальний феномен із сукупним продажем, що перевищив 97 мільйонів одиниць станом на 31 грудня 2023 року.

Крім того, у грудні минулого року Capcom представила Monster Hunter Wilds, привернувши широку увагу оголошенням про те, що остання гра серії запланована до виходу у 2025 році.

Якщо вас також зацікавив проєкт, то гра зараз продається зі знижкою в Steam за 313 гривень.