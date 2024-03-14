Новий об’єднаний додаток Teams, запланований для Windows 11 версії 24H2, дозволить перемикатися між різними хмарними середовищами та обліковими записами для особистого та робочого доступу, повідомляє ZDNET.

Teams, які зараз пропонуються у вигляді заплутаної суміші двох окремих додатків для Windows 11 для роботи та особистого використання, об’єднаються в одну уніфіковану програму.

Уніфікований Teams наразі доступний для тестування в останній збірці Windows 11 Insider, оновлений додаток стане доступним у режимі попереднього перегляду для комерційних користувачів у квітні цього року. А пізніше цього року він офіційно запуститься разом із Windows 11 24H2 для всіх користувачів.

Teams вже давно є основною програмою для конференцій і чату для бізнес-користувачів. Із виходом Windows 11 корпорація Microsoft позиціонувала Teams як універсальну програму для особистого користування та спілкування.

Але це призвело до незручної ситуації з двома окремими програмами, одна для особистого користування, а інша для роботи або навчання, кожна з яких має різний макет і функції.

У своєму блозі Microsoft повідомила, що анонсовані зміни в Teams є результатом відгуків користувачів, що воліли б мати єдиний додаток, який дозволяє їм перемикатися між різними обліковими записами, а не намагатися орієнтуватися у двох окремих додатках.