Ресурс Visual Capitalist створив цікаву інфографіку, яка демонструє які саме контрактні виробники виготовляють різні моделі Apple iPhone 15. Усі цифри приблизні на основі даних сайту TrendForce.

Як відомо, на початку майже усю продукцію Apple виготовляв тайванський Foxconn, який має фабрики як на Тайвані, так і на материковому Китаю. Пізніше до Foxconn доєдналися Pegatron (Тайвань), Luxshare (КНР), Wistron (Тайвань) та нещодавно Tata Group (Індія). І ось доля китайської Luxshare останнім часом зростає.

Luxshare випускає багато продуктів Apple, у тому числі iPhone, Apple Watch, AirPods. Ба більше, Luxshare є ексклюзивним виробником гарнітури Vision Pro. Якщо казати про iPhone 15, то на Luxshare припадає 25% iPhone 15, 30% iPhone 15 Pro Max і аж 60% iPhone 15 Plus.

Індійська Tata Group лише вливається у число контрактних виробників Apple, тому на цю компанію припадає лише 5% iPhone 15 та 5% iPhone 15 Plus. Але відсоток індійських iPhone має зростати надалі.