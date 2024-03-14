У 2022 році Discord додав простенькі ігри, в які користувачі могли б грати разом під час дзвінка. Тепер, завдяки випуску Embedded App SDK, ще більше розробників отримають можливість додавати власні ігри та додатки до Activities. Про це пише GameSpot.

Спочатку Activities був випущений як ексклюзивна функція для абонентів Discord Nitro і включав кілька простих ігор, розроблених командою Discord.

Минулого року вона була відкрита для всіх користувачів Discord, а бібліотека ігор розширилася за рахунок ігор, розроблених третіми сторонами, таких як Gartic Phone та онлайн-гра Colonist.

Коли 18 березня 2024 р. вийде Embedded App SDK, всі розробники отримають інструменти для створення ігор, які можна буде вбудовувати в iframe безпосередньо в Discord, як класичні Activities.

Ігри, опубліковані у Discord, будуть доступні для десктопної, мобільної та вебверсії застосунку. Згодом Discord також планує додати інструменти для пошуку та монетизації, щоб заохотити більше розробників використовувати Discord як щось більше, ніж просто інструмент для спілкування.

Разом з анонсом SDK, Discord також оголосив, що буде фінансувати деякі додатки з акцентом на Activities. Найкращі прототипи потенційних розваг будуть змагатися за можливість виграти до $30 000 на розробку. Приймання заявок триватиме до 1 травня, а всі користувачі зможуть проголосувати за переможця з 27 червня.