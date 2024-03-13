В Україні стартує масове виробництво роботизованих наземних платформ. Brave1 випробував на полігоні 50+ комплексів, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

«Випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції», – розповів він.

За словами віцепрем’єра, роботи успішно показали себе на полігоні, за кілька місяців вони будуть на полі бою – сотні різних платформ закуплять через UNITED24.

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Михайло Федоров також пояснив, що основна мета наземних роботів полягає в тому, щоб мінімізувати участь людини на полі бою. Це допоможе зберігати життя і здоров’я українських воїнів. Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога.

«Кластер Brave1 робить усе для масштабування виробництва роботів, а держава починає їх масово закуповувати. Той шлях, що ми пройшли з БпЛА, проходимо з роботизованими платформами. Наше завдання – виробляти та покращувати інновації для Сил оборони, а для виробників створювати комфортні умови», – підкреслив урядовець.

Водночас він додав, що на платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті, як-от турель ШаБля.

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На початку січня стало відомо, що держава вперше законтрактувала роботизовані турелі ШаБля. Це – куленепробивна автоматизована система під кулемети, що допомагає бійцям дистанційно знищувати ворога.