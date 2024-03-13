Розробник Payday 3 Starbreeze шукає нового генерального директора після звільнення Тобіаса Сьогрена, який керував компанією під час розробки та запуску Payday 3. Про це пише VGC.

У повідомленні для інвесторів Стокгольмська компанія заявила, що потребує нового керівництва після складного періоду нестабільності на фоні запуску Payday 3.

Наразі тимчасовим генеральним директором призначений Юрген Гельднер, який приєднався до ради директорів Starbreeze у 2023 році.

«Компанія має чітку стратегію, зосереджену на створенні привабливих ігор на власній та ліцензійній інтелектуальній власності, – сказав голова Starbreeze Торгні Хелльстрем у своїй заяві. – Консолідована оцінка ради директорів полягає в тому, що реалізація стратегії потребує іншого керівництва».

Гра мала поганий старт через проблеми з серверами, які тривалий час не могли бути вирішені. Запуск Payday 3 не виправдав очікувань видавця Embracer Group.

«Від імені ради директорів я хотів би подякувати Тобіасу Сьогрену за його досягнення протягом останніх трьох років. Тобіас очолив Starbreeze на складному етапі її розвитку, і ми бажаємо йому успіхів у його майбутніх починаннях», – зазначив Хелльстрем.

Звільнений Тобіас Сьогрен поки що не коментував ситуацію.