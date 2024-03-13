У результаті співпраці між Google, Microsoft, Apple та Firefox вийшов новий бенчмарк Speedometer 3. Про це йдеться в анонсі на BrowserBench.

Це вперше, коли Speedometer або будь-який основний тест браузера був розроблений у міжгалузевій співпраці, яка підтримується кожним основним механізмом браузера: Blink/V8, Gecko/SpiderMonkey та WebKit/JavaScriptCore.

«Метою цього спільного проєкту є створення спільного розуміння вебпродуктивності, щоб можна було вносити покращення для кращої взаємодії з користувачем. Разом ми змогли покращити те, як Speedometer фіксує та обчислює бали, показувати детальніші результати та запровадити ще більшу різноманітність робочих навантажень», – йдеться в анонсі від Google.

У версії 3.0 з’явилося багато нових тестів. Зокрема, додали нові тести, які імітують відтворення полотна та діаграм SVG (React Stockcharts, Chart.js, Perf Dashboard і Observable Plot), редагування коду (CodeMirror), редагування WYSIWYG (TipTap) і читання сайтів новин (Next.js). і Nuxt.js).

Основною ціллю Speedometer 3 є збір даних для подальшого покращення користувацького досвіду використання браузерів.