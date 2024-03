Польська студія Critical Hit Games анонсувала нуарний детектив від першої особи Nobody Wants to Die.

Події гри відбуватимуться в Нью-Йорку 2329 року. Головний герой Джеймс Карра – детектив Міністерства смертності – розслідує справу серійного вбивці, який полює лише на представників еліти міста.

Із наявних матеріалів можна зробити висновок, що гра пропонуватиме досліджувати місця злочинів за допомогою спеціального пристрою на руці протагоніста, що може відмотувати час назад.

Згідно з трейлером, гра вийде вже в цьому році на PC, Playstation 5 та Xbox Series.