Porsche 911 уже скоро стане гібридом. Як мінімум, про це заявляє видання AUTOCAR, посилаючись на наявну інформацію. Чутки про появу Porsche 911 Hybrid існували кілька років, але тепер вони готові стати реальністю. Разом із оновленням моделі Porsche 911, що відбудеться влітку поточного року.

Очікується, що оновлений спорткар Porsche 911 із позначенням 992.2 отримає помітно змінений передній бампер, бокові повітрозбірники якого прикрашатимуть п’ять вертикальних ліній – це одразу буде виділяти оновлену модель. Також очікується поява нових фар із характерними чотирма LED-елементами, нового заднього бамперу та ліхтарів, оновлення салону.

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Проте найбільш важливою зміною стане саме дебют гібридної версії Porsche 911 Hybrid, що поєднає бензиновий двигун для приводу задніх коліс та електромотор для приводу передніх коліс. Наразі невідома потужність гібрида, невідомий об’єм бензинового двигуна – однак вже точно зрозуміло, що це буде 6-циліндровий двигун. Важливе уточнення, оскільки раніше зустрічалися чутки про можливість підготовки Porsche 911 Hybrid із меншим 4-циліндровим мотором.

Також відомо, що це буде не PHEV, а звичайний гібрид. Адже конструкція з великим акумулятором могла призвести до суттєвого зростання ваги автомобіля, натомість для Porsche 911 дуже важливо зберегти легкість. Але дочекайтеся офіційного дебюту Porsche 911 Hybrid – й тоді дізнаємося всі деталі про новинку.