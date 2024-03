Вчора, 12 березня 2024 р., багато інді-студій одночасно та без будь-яких пояснень опублікували у своїх соціальних мережах зображення трьох літер «і» та посилання на сайт iii-iniative. Одним з перших це помітив автор телеграм каналу про інді-ігри Nerd Campfire.

Серед студій, що опублікували зображення, були розробники Darkest Dungeon, Risk of Rain, Slay the Spire, Vampire Survivors, V Rising, Celeste та багато інших.

In the works for months, coming to you in days.

Hold on to your butts.https://t.co/jRIiKxsdWL pic.twitter.com/jQKMLYUzhs

— The Triple-i Initiative (@iii_initiative) March 12, 2024