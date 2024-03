Вихідці з id Software, Naughty Dog та Activision створили ААА-студію emptyvessel та анонсували свою першу гру – шутер THE SYSTEM.

emptyvessel – це нова незалежна AAA-студія, до складу якої входять ветерани ігрової індустрії, які працювали над такими проєктами як DOOM, Quake, Call of Duty, Last of Us, Borderlands, Tomb Raider, Uncharted та іншими.

Очолюють студію генеральний директор Емануель Палаліч та головний операційний директор і генеральний менеджер Гаррет Янг. Обидва раніше обіймали важливі посади в id Software.

До Палаліча та Янга в команді засновників студії приєдналися технічний директор Вей Нін, арткерівник Алекс Пальма, керівник анімації Ріко Флорес та інші.

Студія базується в Остіні, штат Техас, але працює повністю віддалено, а співробітники розташовані по всьому світу – у США, Австралії та Європі.

Першим проєктом emptyvessel стане гра THE SYSTEM, у якій використовуватиметься весь досвід розробників у створенні захопливих шутерів.

Гра буде розроблена на основі рушія Unreal Engine 5 та за мотивами фільмів, графічних романів та ігор, дії яких відбуваються в антиутопічних науково-фантастичних світах.

Хоч подробиць про майбутній проєкт поки небагато, розробники розповіли, що композитор Мік Гордон, відомий своєю роботою над іграми DOOM, співпрацюватиме з командою, щоб створити звукові пейзажі для студії та їхньої першої гри.