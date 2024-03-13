До Землі наближається «Комета Диявола», розмір якої перевищує гору Еверест. Офіційна назва об’єкта – 12P/Понса – Брукса (12P/Pons-Brooks). Про це повідомляє The Guardian.

Своїм «ім’ям» комета завдячує астроному Жану-Луї Понсу, який відкрив її в 1812 році, та астроному Вільяму Роберту Бруксу, який спостерігав комету в 1883 році. А от назва «Комета Диявола» з’явилася завдяки «рогатому» серпанку навколо об’єкта.

Ядро 12P/Понса – Брукса має 30 км у діаметрі, об’єкт класифікують як криовулканічну комету. Це означає, що коли всередині неї зростає тиск при нагріванні, то викидається газ, пил та лід.

Найближчими тижнями комета може стати видимою навіть неозброєним оком. Найкращі види обіцяють в північній півкулі. Найближчої до Сонця точки «Комета Диявола» досягне 21 квітня.

До слова, раніше завдяки космічному телескопу Джеймса Вебба дослідники виявили перший відомий випадок водяної пари навколо комети в головному поясі астероїдів (область Сонячної системи, розташована між орбітами Марса і Юпітера).