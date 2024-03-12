США не приховують від громадськості інопланетні технології чи позаземних істот. Про це йдеться у звіті, який оприлюднив Пентагон, повідомляє The Guardian.

Йдеться про результати розслідування, проведеного Універсальним офісом з вирішення аномалій/All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO). Це – урядове відомство, створене в 2022 році для виявлення і пом’якшення загроз, включаючи «аномальні, неідентифіковані космічні, повітряні, підводні та трансмедіальні об’єкти».

У доповіді йдеться про переконання попкультури, пов’язані з інопланетними технологіями та позаземними істотами.

«Постійною темою в популярній культурі є особливо наполегливий наратив про те, що уряд США знайшов кілька позаземних космічних кораблів і позаземні біологічні рештки, що він керує програмою або програмами з реінжинірингу знайдених технологій, і що він змовився з 1940-х років, щоб тримати ці зусилля в таємниці від Конгресу Сполучених Штатів і американської громадськості», – йдеться в документі.

Поширення телевізійних програм, книг, фільмів і величезної кількості контенту в інтернеті та соціальних мережах, швидше за все, вплинуло на публічну дискусію на цю тему і зміцнило ці переконання серед деяких верств населення.

Слідчі AARO отримали повний доступ до всіх відповідних секретних програм уряду США та проаналізували всі офіційні урядові розслідування, починаючи з 1945 року. Вони також дослідили засекречені та незасекречені архіви, провели близько 30 інтерв’ю і співпрацювали з представниками розвідки та Міністерства оборони.

Згідно зі звітом, AARO не знайшла жодних доказів того, що будь-яке розслідування уряду США, академічне дослідження або офіційна експертна група підтвердили, що будь-яке спостереження НЛО [незрозуміле аномальне явище] представляє позаземну технологію.

У звіті також зазначено, що датчики та візуальні спостереження недосконалі, в переважній більшості випадків відсутні дані, які можна було б використати, а наявні дані обмежені або мають низьку якість. Крім того, ресурси та персонал для таких програм виділяються нерегулярно і спорадично, і що переважна більшість повідомлень майже напевно є результатом помилкової ідентифікації.

Крім того, проведеною перевіркою не знайдено жодних емпіричних доказів тверджень про те, що уряд США і приватні компанії займаються реінжинірингом позаземних технологій.

У липні минулого року колишній співробітник американської розвідки та інформатор стверджував, що уряд США проводив багаторічну секретну програму з вивчення НЛО, в межах якої робилися спроби зворотного інжинірингу розбитих НЛО.

На слуханнях у Конгресі Девід Груш, який до 2023 року керував аналізом незрозумілих аномальних явищ в одному з агентств Департаменту оборони, заявив комітету з нагляду Палати представників, що були знайдені нелюдські істоти.

AARO все ж таки виявили, що уряд у певний момент розглядав програму з реінжинірингу інопланетних технологій. Програма під назвою Kona Blue була запропонована Департаменту безпеки.

Ця пропозиція отримала певний початковий резонанс у Департаменті безпеки аж до того, що було офіційно запрошено 35 перспективну програму спеціального доступу (PSAP) для підтримки цієї програми, але зрештою керівництво відхилило її через недостатню обґрунтованість.

Слідчі AARO також дійшли висновку, що зразок з імовірного позаземного космічного корабля, який AARO отримало від приватної слідчої організації UAP і армії США, є виготовленим земним сплавом.

У звіті додається, що зразок складається переважно з магнію, цинку і бісмуту з іншими мікроелементами, такими як свинець.

Тим часом нещодавнє дослідження, проведене вченими Університету Джона Хопкінса, показало, що неідентифіковані звукові хвилі, які, як вважалося, походили від позаземної вогняної кулі 2014 року на північ від Папуа-Нової Гвінеї, виявилися вібраціями від вантажівки.