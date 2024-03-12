KRAFTON, розробники популярної королівської битви PUBG: Battlegrounds, поділилися планами на майбутнє та розповіли, що у 2023 році забанили майже 3,2 мільйона читерів у грі.

Розробники розповіли, що у грі з’явиться руйнування середовища, яке дозволить нищити частини будівель. Розробники сподіваються, що таким чином гравці отримають більше можливостей для атак та стратегій. Перші елементи руйнування планують додати у квітні.

Крім того, KRAFTON планують додавати нові об’єкти та особливості у PUBG спеціально під сезони, при цьому світи збережуть свій основний ігровий процес.

Також компанія почне кожні два місяці оновлювати зброю у грі з метою урізноманітити ігролад, постійно змінюючи баланс зброї та роблячи менш популярні типи сильнішими.

Іншими змінами також стане більше різноманіття скінів та розширення Чорного Ринку, на якому гравці зможуть торгувати скінами. Також компанія працюватиме з іншими розробниками над тематичними скінами.

Повертаючись до теми читерів у PUBG, KRAFTON планують і надалі розвивати свої системи визначення використання нелегального ПЗ. Також студія покращуватиме свою систему, щоб створювати подібне ПЗ було важче.

«Проте боротьба з шахрайством триває, оскільки зловмисники постійно шукають нові методи. Тому ми не лише наполегливо продовжуємо та вдосконалюємо наші поточні ініціативи проти шахрайства, але й прокладаємо нові напрямки для наших контрзаходів, готові адаптуватися та розвиватися в нашому невпинному прагненні до справедливості», – написали у блозі.

Ознайомитись з повним переліком планів компанії на 2024 рік можна в офіційному блозі.