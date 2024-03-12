KRAFTON, розробники популярної королівської битви PUBG: Battlegrounds, поділилися планами на майбутнє та розповіли, що у 2023 році забанили майже 3,2 мільйона читерів у грі.

Розробники розповіли, що у грі з’явиться руйнування середовища, яке дозволить нищити частини будівель. Розробники сподіваються, що таким чином гравці отримають більше можливостей для атак та стратегій. Перші елементи руйнування планують додати у квітні.

PUBG отримає руйнування середовища, новий ринок скінів та більше оновлень у 2024 році

Крім того, KRAFTON планують додавати нові об’єкти та особливості у PUBG спеціально під сезони, при цьому світи збережуть свій основний ігровий процес.

Також компанія почне кожні два місяці оновлювати зброю у грі з метою урізноманітити ігролад, постійно змінюючи баланс зброї та роблячи менш популярні типи сильнішими.

PUBG отримає руйнування середовища, новий ринок скінів та більше оновлень у 2024 році

Іншими змінами також стане більше різноманіття скінів та розширення Чорного Ринку, на якому гравці зможуть торгувати скінами. Також компанія працюватиме з іншими розробниками над тематичними скінами.

Повертаючись до теми читерів у PUBG, KRAFTON планують і надалі розвивати свої системи визначення використання нелегального ПЗ. Також студія покращуватиме свою систему, щоб створювати подібне ПЗ було важче.

PUBG отримає руйнування середовища, новий ринок скінів та більше оновлень у 2024 році

«Проте боротьба з шахрайством триває, оскільки зловмисники постійно шукають нові методи. Тому ми не лише наполегливо продовжуємо та вдосконалюємо наші поточні ініціативи проти шахрайства, але й прокладаємо нові напрямки для наших контрзаходів, готові адаптуватися та розвиватися в нашому невпинному прагненні до справедливості», – написали у блозі.

Ознайомитись з повним переліком планів компанії на 2024 рік можна в офіційному блозі.