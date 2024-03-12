За словами продюсера Final Fantasy XVI Наокі Йошиди (Naoki Yoshida), версія гри для ПК перебуває на завершальній стадії оптимізації.

В інтерв’ю з GameInformer Йошида заявив, що робота над майбутнім портом просувається добре. Він пояснив, що зараз команда займається збором інформації, на якому обладнанні грає більшість гравців, щоб оптимізувати гру для найбільшої кількості користувачів.

Також продюсер Final Fantasy XVI додав, що вимоги у гри будуть доволі високими. Хоча він не надав жодної додаткової інформації про сам порт для ПК, він заявив, що демоверсія буде доступна до релізу, ймовірно, протягом наступних 12 місяців.

«Знову ж таки, ми не можемо говорити про деталі щодо того, коли гра вийде, – сказав він. – Але одне можна сказати напевно: це буде не надто віддалене майбутнє; це не буде рік, не буде два роки, це, ймовірно, станеться швидше, тож слідкуйте за нашими новинами».

Компанія задоволена успіхом Final Fantasy XVI, а сам Наокі Йошида хоче спродюсувати ще одну гру в серії.