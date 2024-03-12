Седан та хетчбек Audi A3 випускаються вже кілька років й дочекалися планового оновлення. Все як зазвичай: нова решітка радіатора, змінені повітрозбірники в передньому бампері, оновлений задній бампер із дифузором, нові варіанти кольорів кузова та оздоблення салону, більш сучасна система MMI, новий джойстик «автомату» на центральній консолі. Проте компанія Audi лише цим не обмежилась й рушила далі: під час оновлення сімейство Audi A3 доповнилося новою версією автомобіля – Audi A3 allstreet.

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Це, наче, вже відомі крос-версії allroad (такі зустрічаються для моделей Audi A4 та Audi A6), але версія allstreet передбачає лише передній привод. Хоча інші характерні відзнаки на місці: автомобіль Audi A3 allstreet має збільшений на 30 мм кліренс, пластиковий захист колісних арок та порогів, а передній бампер прикрашає срібляста вставка.

Наразі оновлені автомобілі Audi A3 (седан та хетчбек), а також нова модифікація Audi A3 allstreet заявлені лише з парою двигунів: або 2-літровий турбодизель TDI, або 1,5-літровий бензиновий турбомотор TFSI, який доповнений системою «м’якого гібрида» у 48 вольт.

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Кожен із цих двигунів розвиває потужність 150 «коней» та працює у парі з 7-ступеневою автоматичною коробкою S tronic. Пізніше очікується поява PHEV-гібридів та інших варіантів трансмісій.

Вартість автомобілів Audi A3 в Європі вже відома: хетчбек коштуватиме від 35650 євро, за седан потрібно доплатити 800 євро. А нова крос-версія Audi A3 allstreet коштуватиме ще більше – від 37450 євро.