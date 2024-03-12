Компанія Lenovo представила шестиногого робота. Він називається Lenovo Daystar Bot GS та позиціонується як «робот на ногах для інспекційного рішення». Про новинку пише TechRadar.

Фото та опис розробки можна побачити на сайті IF Design. Тут сказано, що Daystar Bot GS орієнтований на торгівлю, промисловість і державний сектор. Азія стане основним ринком збуту для Lenovo, коли робот буде випущений пізніше цього року.

«Революційна шестинога конструкція гарантує неперевершену стабільність і маневреність, що перевершує традиційні роботизовані платформи, дозволяючи йому з легкістю долати різноманітні ділянки місцевості», – йдеться в описі.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

GS здатен працювати в непередбачуваних ситуаціях, забезпечуючи комплексний збір даних у будь-якому місці та в будь-який час. Компанія називає робота свідченням інновацій, ефективності та безпеки.

Примітно, що робот Lenovo нагадує іншу розробку – робособаку «Spot» («Плямка») від Boston Dynamics. Щоправда, на відміну від Daystar Bot GS, його більш відомий конкурент має чотири «лапи».