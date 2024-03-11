Samsung представила нові смартфони Galaxy A55 5G та Galaxy A35 5G, оснащені розширеними функціями безпеки Knox Vault, новими можливостями фотозйомки та Super AMOLED дисплеєм.

Galaxy A55 5G отримав функцію вдосконаленої нічної зйомки, яка може робити чіткі та яскраві світлини за умови слабкого освітлення, а режим нічного портрета та 12-бітне HDR-відео гарантують, що зображення людей будуть чіткими.

Обидва смартфони Galaxy A55 5G й Galaxy A35 5G пропонують оптичну стабілізацію зображення (OIS) та відеоцифрову стабілізацію зображення (VDIS), які забезпечать чіткість фото та відео під час зйомки у русі.

Компанія стверджує, що споживати відеоконтент на смартфонах також стане краще завдяки дисплеям Super AMOLED, які дають зображення з роздільною здатністю Full High Definition. Крім того, 6,6-дюймовий екран Galaxy A55 5G та Galaxy A35 5G виглядатиме яскравим за різних умов освітлення завдяки технології Vision Booster.

Galaxy A55 5G і Galaxy A35 5G також стали першими бюджетними смартфонами Samsung, які отримали технологію Knox Vault. Це – рішення для захисту від стороннього доступу, яке пропонує захист від апаратних і програмних атак, створюючи середовище, яке фізично ізольоване від основного процесора та пам’яті системи.

Крім того, смартфони оснащені функцією Автоблокування – додатковим рішенням, яке можна активувати за власним бажанням. У компанії пояснили, що автоблокування обмежить встановлення застосунків із невідомих сайтів, перевірятиме застосунки на наявність шкідливого вмісту та блокуватиме шкідливі команди й встановлення на смартфон, якщо він під’єднаний до іншого пристрою через USB-кабель.

У Samsung також додали, що користувачі отримають доступ до інформаційної панелі безпеки та конфіденційності Galaxy, яка дозволить контролювати все, що відбувається з даними, а також скасовувати будь-які дозволи.

Крім того, користувачі отримають функцію Private Share (частина Швидкого спільного доступу), яка шифрує важливу інформацію та дозволяє безпечно ділитися нею. Користувачі зможуть контролювати, хто саме може отримати файли та термін дії доступу, а також заборонити робити скриншоти файлів чи завантажувати їх.

Обидва смартфони отримають до чотирьох оновлень Android і One UI, а також отримуватимуть оновлення системи безпеки протягом п’яти років, що дозволить оптимізувати життєвий цикл пристроїв, забезпечуючи їх усіма найновішими функціями Galaxy та Android.

Пристрої Galaxy A55 5G і Galaxy A35 5G доступні у таких кольорах як: темно-синій, крижаний блакитний, бузковий та лимонний. Ціна стартує від 14 999 грн за A35 5G та 18 999 грн за А55 5G. Продажі в Україні розпочинаються 29 березня 2024 року.