Компанія Mercedes представила новий «помірно заряджений» Е-клас із індексом 53. Хоча помірно він заряджений лише за мірками німців!

Адже новий Mercedes-AMG E53 отримав 3-літровий 6-циліндровий турбомотор у поєднанні з електродвигуном – разом вони видають 585 або навіть 612 «коней», за умови замовлення опійного пакету Dynamic Plus. Ну й решта змін очікувані для AMG-версії: передній бампер з великими повітрозбірниками, переналаштована підвіска та потужні гальма, низькопрофільна гума, спортивні сидіння в салоні.

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Цікаво, що новий Mercedes-AMG E53 є не просто звичайним гібридом, а PHEV-гібридом. Він може долати до 90-101 км на електроприводі за рахунок акумулятора ємністю 21 кВт⋅год.

І водночас автомобіль Mercedes-AMG E53 може прискорюватися 0-100 км/год. за 3,8-3,9 секунди та набирати 275-280 км/год. максимальної швидкості. Діапазон із невеличкими розбіжностями у числах не є помилкою, адже динаміка та максимальна швидкість залежать від типу кузова. Ви все правильно зрозуміли: новий Mercedes-AMG E53 може бути не лише класичним седаном, але й універсалом із доволі містким багажником.

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Схоже, тепер шанувальники автомобілів Mercedes інколи зможуть здивувати свою улюблену собаку тією швидкістю, з якою вони доїжджають на прогулянку до парку.