Українська візуальна новела JUSFASLEX вийшла в Steam

11 березня 2024 року вийшла в реліз українська візуальна новела JUSFASLEX. Вона доступна для купівлі в Steam.

Це камерна історія про хлопця, який живе в окремому вимірі поза часом, і, попри свою відлюдкуватість, намагається порозумітися з новими жителями: Еммою — енергійною рудоволосою дівчиною, що старша за нього, і Ребеккою — милою, сором’язливою дівчиною, що як і він любить побути на самоті.

JUSFASLEX в Steam

Читання новели займе у вас один вечір (приблизно півтори години читання). Це кінетична візуальна новела, тобто вона не має нелінійного розвитку подій, виборів чи інших видів геймплею. Новела також має українське озвучення. Вартість: 50 грн.

Ця візуальна новела – друга з чотирьох українських новел, реліз яких було заплановано на цю весну. Один із розробників JUSFASLEX також бере участь у розробці іншої новели — Argumentum ad culpam, яка вийде цієї весни. На травень цієї весни також заплановано реліз Heralds of the Avirentes – візуальної новели про ом’верай – містичних істот, схожих на драконів. Наразі ви можете додати їх до вашого вішлисту й підтримати розвиток українського геймдеву.