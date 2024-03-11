Google Wallet тепер автоматично підтягуватиме квитки в кіно та посадкові талони з пошти.

Компанія анонсувала нове оновлення у блозі для розробників. Квитки та талони автоматично з’являтимуться у Wallet, якщо користувачам приходили відповідні листи на електрону пошту.

Зараз нова функціональність доступна лише для деяких глобальних мереж кінотеатрів та авіакомпаній, проте надалі Google працюватиме над розширенням переліку цих компаній.

Крім того, користувачі також зможуть вручну заархівувати більшість квитків та талонів, перемістивши їх в «Архівовані картки». Користувачі також можуть розархівувати квитки та талони за потреби.

Ще однією новою функцією Google Wallet є можливість використовувати картки лояльності, збережені в Wallet, щоб висвітлювати переваги магазинів, коли користувачі переглядають продукти в Пошуку Google і Покупках. Проте зараз ця функція доступна лише у США.