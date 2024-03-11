Студія Deviation Games, яку в 2021 році заснували колишні розробники Call of Duty Джейсон Бланделл і Дейв Ентоні, закривається. Про це на LinkedIn повідомила голова відділу кадрів та операцій Крісте Сталл.

«З важким серцем ми оголошуємо про закриття Deviation Games. Хочу висловити щиру подяку всьому нашому колективу. Дякуємо вам за всю вашу наполегливу працю, відданість і внесок у Deviation; Я неймовірно вдячна за можливість працювати з кожним із вас», – написала Крісте.

Вона також повідомила, що далі студія проведе захід, на якому інші компанію зможуть найняти вже колишніх працівників.

У 2021 році Deviation Games підписала угоду з PlayStation, у межах якої студія мала створити новий оригінальний ААА шутер. Подробиць про цей проєкт відтоді так і не з’явилося, й студія не змогла випустити жодної гри перед закриттям.