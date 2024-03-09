Переважно блогер Зак Нелсон, відомий своїм YouTube-каналом JerryRigEverything, шукає ліміти витривалості корпусів смартфонів та інших ґаджетів. Але часом трапляються й цікаві виключення. Так, наприклад, початок продажів незвичного електричного пікапа Tesla Cybertruck не зміг не привернути увагу пана Нелсона.

Для прикладу, раніше блогер вже випробовував автівку у холодну погоду та порівняв її з електричним DIY Hammer. Однак цього разу, маючи схильність до деструктивних тестів, пан Нелсон вирішив перевірити, який саме калібр набою може пробити корпус кіберпанк-пікапа.

Так, буквально озброївшись різними видами вогнепальної зброї та доправивши автівку на стрільбище, під пильним наглядом спеціалістів почалося випробування міцності дверцят. Нагадаю, на відміну від багатьох інших машин, Cybertruck має сталевий корпус та теоретично може витримувати значно більше, ніж конкуренти. До того ж слово «куленепробивний» фігурувало у заявах Ілона Маска.

І тут також варто зауважити, що акцентуючи на витривалості Cybertruck, про більше як 9-міліметрові набої не йшлося. Втім, цікавість блогера на цьому не зупинилася. Таким чином, дверцята пікапа мали протистояти пострілам з пістолета, рушниць та гвинтівок (починаючи з 9 мм та закінчуючи .50 BMG).