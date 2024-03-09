Цього тижня конфлікт Epic Games та Apple вийшов на новий рівень, компанія відома грою Fortnite та рушієм Unreal Engine повідомила, що її обліковий запис розробника App Store знову було заблоковано. Цей крок відбувся невдовзі після того, як Epic тріумфально оголосила про плани запуску Epic Games Store та Fortnite на пристроях iOS по всій Європі. Попри судові спори між Epic та Apple, це стало можливо завдяки «Закону про цифрові ринки» (DMA), який зобов’язав великі технологічні компанії з 6 березня 2024 року привести свій бізнес в ЄС відповідно до нових вимог.

Epic Games планувала використати положення DMA для впровадження стороннього магазину ігор на платформі iOS від Apple. DMA зобов’язує великі технологічні платформи дозволяти та технічно підтримувати встановлення та ефективне використання програм від третіх сторін, що має на меті сприяти конкуренції та інноваціям. Втім, у зв’язку з діями Apple щодо блокування облікового запису розробника Epic Games, ці плани залишалися туманними.

Ця ситуація викликала значне занепокоєння щодо зобов’язань Apple дотримуватися вимог DMA, активне обговорення в ЗМІ та негайну реакцію Європейської Комісії. Проте спротив Apple тривав недовго, компанія змінила свою думку щодо блокування акаунту Epic Games. Генеральний директор Epic Тім Суїні повідомив, що Apple відновить доступ.

«DMA пройшла через свій перший серйозний виклик, коли Apple заборонила Epic Games Sweden конкурувати з App Store, і DMA щойно здобула свою першу велику перемогу. Після швидкого розслідування Європейської Комісії Apple повідомила Комісію та Epic, що вона відступить і відновить наш доступ, щоб повернути Fortnite та запустити Epic Games Store в Європі відповідно до закону DMA. Це велика перемога для європейського верховенства права, Європейської Комісії та свободи розробників у всьому світі висловлювати свою думку» – написав у пості в соцмережі X Суїні.

Це підтвердив Тьєррі Бретон, Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг.

«Я із задоволенням відзначаю, що після наших контактів Apple вирішила відступити від свого рішення про виключення Epic. З другого дня DMA вже показує дуже конкретні результати!» – повідомив Бретон у своєму акаунті в X.

Жодна зі сторін не розкрила подробиці цих консультацій, втім на запит медіа Apple надала відповідь про те, що Epic Games взяла на себе зобов’язання дотримуватися правил компанії щодо DMA.

«Після розмови з Epic вони взяли на себе зобов’язання дотримуватися правил, включно з нашою політикою DMA. В результаті Epic Sweden AB було дозволено перепідписати угоду розробника та прийнято до Apple Developer Program» – йдеться в заяві Apple.

Судячи з таймінгу подій та швидкої реакції Європейської Комісії, в Apple вирішили не зводити конфлікт з Epic Games навколо DMA до ще одного розслідування з боку європейських чиновників.