Snufkin: Melody of Moominvalley – це музична пригодницька гра, в якій Снуфкін відновлює долину та допомагає дивакуватим мумі-тролям й іншим персонажам.
У Мумі-долині з’явилися огидні парки, які порушують ландшафт і гармонійну природу Мумі-долини. У ролі Снуфкіна гравець відволікатиме сторожів, вириватимете знаки та перекидатиме статуї, намагаючись відновити природу та домівки її мешканців.
Гра здається ідеальною для дітей та дорослих, що виросли на книжках про Мумі-тролів. Але не всі зможуть нею насолодитися через відсутність української локалізації.
Гра доступна в Steam та Nintendo Switch.
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