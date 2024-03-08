Snufkin: Melody of Moominvalley – це музична пригодницька гра, в якій Снуфкін відновлює долину та допомагає дивакуватим мумі-тролям й іншим персонажам.

У Мумі-долині з’явилися огидні парки, які порушують ландшафт і гармонійну природу Мумі-долини. У ролі Снуфкіна гравець відволікатиме сторожів, вириватимете знаки та перекидатиме статуї, намагаючись відновити природу та домівки її мешканців.

Гра здається ідеальною для дітей та дорослих, що виросли на книжках про Мумі-тролів. Але не всі зможуть нею насолодитися через відсутність української локалізації.

Гра доступна в Steam та Nintendo Switch.