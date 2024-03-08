Apple випустила нову версію VisionOS 1.1 для Vision Pro, у якій покращила персони користувачів, додали кілька функцій та виправили баги.

У новій версії ОС поправлено відображення волосся, макіяжу, шиї та рота. Також компанія покращила візуалізацію очей для EyeSight та надала змогу створювати нову персону без потреби тримати гарнітуру в руках.

Також в 1.1 представили Управління мобільними пристроями (MDM), яке додає функції, які дозволяють конфігурувати пристрої, а також розгортати та керувати ними для підприємств.

Ще одним елементом, який покращили у VisionOS 1.1, є віртуальна клавіатура. Серед покращень є точніше позиціювання курсора, виправлення проблеми, коли розміщення клавіатури закривало поле введення тексту, а також несподівану появу поля редагування.