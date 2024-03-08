На Xbox Partner Showcase 11 Bit Studios показала трейлер раніше анонсованої The Alters.

За сюжетом гри, головний герой шахтар Ян Долський опинився на далекій планеті поблизу нищівної зірки. Герой може врятуватися за допомогою мобільної бази, але для неї потрібен персонал, а він зовсім один.

За допомогою квантового комп’ютера та так званого рапідія Ян зможе створювати альтернативні версії себе – альтерів. Не просто клонів, а інших Янів Долських із паралельних всесвітів – із різними можливостями, слабими та сильними сторонами.

Реліз гри очікується у 2024 році на PC (Steam, GOG та Epic Games Store) Xbox Seies PlayStation 5. Також гра матиме українську локалізацію.