Valve анонсує традиційний весняний розпродаж у Steam із 20:00 14 березня до 20:00 21 березня.

Із цієї нагоди компанія випустила відеоролик, у якому показала чимало ігор, які, ймовірно, отримають суттєві знижки. Серед них: Ready or Not, NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, Apocalypse Party, Street Fighter 6, Baldur’s Gate 3, Sea of Stars, Against the Storm, Resident Evil 4.

Resident Evil 4 та Street Fighter 6 вже продаються за знижкою в рамках розпродажу від видавця Capcom. Наприклад, інша гра від видавця – Dragon’s Dogma – зараз продається лише за 151 гривню.

Хтозна, можливо, варто почекати для ще більш вигідних пропозицій.