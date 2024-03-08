У Steam, PS Store та Microsoft Store з’явився завантажуваний редактор персонажів Dragon’s Dogma 2, в якому можна створити свого ігрового аватара та ігрового помічника – пішака.
Створених персонажів можна буде перенести в основну гру після її виходу 22 березня.
Торішній Baldurs Gate 3 нагадав про феномен, коли гравці проводять декілька годин в редакторі, створюючи свого персонажа або навіть кількох.
Capcom вирішила надати гравцям можливість попередньо «набавитися» зі створенням персонажів, щоб після виходу гри одразу поринути в пригоду.
Крім того, директор із розробки гри Хідеакі Ітцуно повідомляв, що під час роботи команда надихалася грою від Rockstar GTA V. Dragon’s Dogma 2 має запропонувати свободу дій та живу реакцію світу на дії гравця.
«GTA V стала для мене великим натхненням на рівні того, як їй вдалося поєднати кілька нових ігрових систем у захоплюючу гру, в якій гравець почувається вільним із точки зору свободи вибору того, що він може робити», – сказав Іцуно.
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