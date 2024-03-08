У Steam, PS Store та Microsoft Store з’явився завантажуваний редактор персонажів Dragon’s Dogma 2, в якому можна створити свого ігрового аватара та ігрового помічника – пішака.

Створених персонажів можна буде перенести в основну гру після її виходу 22 березня.

Торішній Baldurs Gate 3 нагадав про феномен, коли гравці проводять декілька годин в редакторі, створюючи свого персонажа або навіть кількох.

Capcom вирішила надати гравцям можливість попередньо «набавитися» зі створенням персонажів, щоб після виходу гри одразу поринути в пригоду.

Крім того, директор із розробки гри Хідеакі Ітцуно повідомляв, що під час роботи команда надихалася грою від Rockstar GTA V. Dragon’s Dogma 2 має запропонувати свободу дій та живу реакцію світу на дії гравця.