Можливо, виглядає дещо наївно, але це – реальна спроба зробити «родинний кросовер» Mitsubishi Outlander більш «спортивним»!

Наприклад, завдяки чорній решітці радіатора, чорним дзеркалам заднього огляду, чорному оформленню даху. А ще кросовер Mitsubishi Outlander GSR отримав 20-дюймові чорні колісні – звісно, чорного кольору! Та й салон «на стилі»: чорні шкіряні сидіння з прострочуванням, кольорова 12,3-дюймова панель приладів, сенсорний 9-дюймовий дисплей, сріблясто-хромовий декор, музика BOSE.

Щоб переглянути галерею, увімкніть JavaScript у своєму браузері.

Однак технічних змін немає. Кросовер Mitsubishi Outlander GSR отримав PHEV-гібридну систему потужністю 252 к.с., а також акумулятор ємністю 20 кВт⋅год., що дає змогу проїхати до 84 км виключно на електроприводі. Фактично новий Mitsubishi Outlander GSR є не стільки спортивною версією, скільки максимально-оснащеною версією. На що натякає вартість – близько $49 тис. на ринку Австралії, де й було представлено автомобіль Mitsubishi Outlander GSR.

Шкода, що так вийшло. Адже літери GSR на щось, та натякали. Проте у кросовера Mitsubishi Outlander буде ще один шанс виправитися – вже в цьому році має дебютувати Mitsubishi Outlander Ralliart. Сподіваємося, що для нього зміни будуть не лише візуальні.