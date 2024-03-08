Apple дозволить користувачам в Євросоюзі видаляти Safari та обирати інші браузери для використання на їхніх пристроях із iOS. Також компанія має значно спростити передачу інформації з iPhone на смартфони інших виробників у відповідь на «Закон про цифрові ринки» (Digital Markets Act, DMA). Про це пише The Verge.

Інші ініціативи компанії включають рішення для перемикання браузерів для передачі даних між браузерами на одному пристрої. Apple планує зробити це доступним наприкінці 2024 або на початку 2025 року. До березня 2025 року в ЄС також можна буде можливо змінити навігаційний додаток на iOS за замовчуванням.

У документі чітко не зазначено, чи будуть ці функції доступні в усьому світі, чи вони будуть ексклюзивними для користувачів у ЄС. Але багато з раніше оголошених планів компанії щодо дотримання DMA – зокрема можливість запускати браузерні движки, відмінні від WebKit, і встановлювати сторонні магазини додатків – доступні тільки в ЄС.

Apple описує функцію передачі даних із телефону як рішення, яке допомагає постачальникам мобільних операційних систем розробляти більш зручні для користувача рішення для передачі даних із iPhone на телефони інших виробників.

У документі сказано, що плани щодо цієї функції ґрунтуватимуться на вже наявних інструментах міграції, які пропонують інші компанії.

Google вже пропонує додаток для iOS під назвою Switch to Android для перенесення даних, включаючи контакти, фотографії та відео, безплатні програми, тексти та нотатки.