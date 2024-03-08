Discord почне працювати з розробниками ігор над тематичними ігровими елементами для оформлення профілю. Про це розповіли у блог-пості.

Минулого року компанія запустила крамницю всередині сервісу, де користувачі можуть купувати різноманітні елементи оформлення як-от рамки для аватарки чи інші ефекти профілю.

Зараз в крамниці доступні елементи оформлення в стилі аніме, кіберпанку, фентезі тощо. Однак нова співпраця з ігровими розробниками передбачатиме набагато більше можливостей для кастомізації.

Поки що Discord не розголошує, з якими саме розробниками вони почали працювати, проте компанія розповіла, що з розробниками будуть ділитися доходом від покупок їхніх елементів оформлення.

Більше подробиць про нові елементи оформлення обіцяють розповісти у наступні кілька тижнів.