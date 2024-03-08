Electronic Arts оновила бібліотеку власних класичних релізів у Steam, та додала класичні ігри серії C&C, SimCity, та ряд інших проєктів, у рамках розпродажу від видавця, зі знижками до 60%.

З головних релізів, які не були представлені на платформі, та не виходили у складі перевидання Command & Conquer Remastered Collection, можна виділити наступні:

Command & Conquer: Tiberian Sun

Command & Conquer: Tiberian Sun Firestorm

Command & Conquer: Red Alert 2

Command & Conquer: Red Alert 2: Yuri’s Revenge

Command & Conquer: Renegade

Command & Conquer: Generals

Command & Conquer: Generals: Zero Hour

The Saboteur

Sim City 3000 Unlimited

Згідно з описом на сторінці ігор серії C&C та Sim City 3000 Unlimited, вони отримали підтримку Windows 10, в інших релізів подібних позначок немає.

Станом на 08 березня 2024 р. Valve ще не встановили позначку щодо рівня сумісності зі SteamDeck, але автор вже встиг протестувати C&C Generals, C&C Red Alert 2, та C&C Tiberian Sun.

“Генерали” працюють, але не мають підтримки сучасної роздільної здатності екранів, та наявні проблеми зі стабільністю FPS, а

Red Alert 2 та Tiberian Sun, на жаль працюють некоректно.

Дані проблеми мають виправити у наступних оновленнях бібліотеки сумісності Proton, також варто очікувати додавання профілів керування від спільноти, зараз керування необхідно налаштовувати самостійно.

Command & Conquer The Ultimate Collection з 50% знижкою обійдеться у 400 гривень, якщо одна або більше ігор серії були придбані раніше, то ціна зміниться у меншу сторону.