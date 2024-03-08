Microsoft та український ігровий хмарний сервіс Boosteroid продовжують розвивати свою співпрацю. Тепер всі ігри, придбані в Microsoft Store або ті, що доступні у Game Pass, можна грати у хмарі.

Сервіс також підтримує кросплей та зберігання між хмарою, ПК та консолями Xbox. Для того, щоб почати стрімити гру, потрібно просто придбати її в Microsoft Store або отримати в підписці PC Game Pass чи Xbox Game Pass Ultimate.

Далі процес для користувачів простий. Потрібно зайти на свій акаунт на сервісі, вибрати Xbox у фільтрах, вибрати гру, зайти в акаунт Microsoft, де ця гра придбана або доступна у підписці та почати грати.

Boosteroid та Microsoft підписали 10-річну угоду про співпрацю ще у березні минулого року. Перші ігри Xbox стали доступними у стримінгу в червні.

Хмарний сервіс доступний для Windows, macOS, Android і ChromeOS. Також є бета-версії програм для webOS і Android TV.