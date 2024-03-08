У віці 68 років помер Акіра Торіяма – творець легендарної манги Dragon Ball, дизайнер персонажів Dragon Quest та Chrono Trigger. Про це повідомляє офіційний сайт Dragon Ball.

Мангака пішов із життя 1 березня через гостру субдуральну гематому. В листі повідомляється, що Акіра Торіяма працював над декількома новими проєктами.

Серед його посмертних робіт – майбутня рольова гра Sand Land, заснована на однойменній манзі 2000-х років, і майбутнє аніме Dragon Ball під назвою Dragon Ball Daima, в якому мають повернутись головні герої Гоку та Веджета.

Повідомляється, що похорон відбувся у вузькому колі сім’ї, а також, що сім’я покійного просить фанатів не надсилати квітів чи подарунків, а також утриматись від відвідувань чи повідомлень.

Важко переоцінити важливість творчості Торіями. Його мангою і до сьогодні надихаються. Серед багатьох його фанатів є зокрема й Ейічіро Оду (One Piece), Масаші Кішимото (Naruto) та Тайто Кубо (Bleach).