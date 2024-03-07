Rakuten Viber запускає папки для чатів. Це дозволить користувачам швидко знаходити важливі розмови та впорядковувати чати й канали у застосунку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Функція дозволяє користувачам створювати до п’яти спеціальних папок на додаток до вкладки «Усі», яка автоматично включає всі чати та канали.

«Тепер можна створити окремі папки для чатів з друзями, з родиною, чатів про роботу або з сусідами, окремі папки для новинних каналів. Кількість чатів та каналів у одній папці необмежена. Також один чат або канал можна додавати в декілька папок одночасно», – йдеться в повідомленні Rakuten Viber.

Компанія також уточнила, що користувачі можуть називати папки на свій розсуд та позначати всі чати та канали з папки як прочитані в пару кліків.

«Месенджери відіграють першорядну роль у повсякденному житті людей, тому Rakuten Viber додає до програми функцію папок. Ця функція покликана покращити досвід спілкування, допомогти залишатися на зв’язку, економлячи власний час», – сказав генеральний директор Rakuten Viber Офір Еял.

Наразі функція перебуває в стадії тестування, папки поступово стануть доступними для всіх користувачів Rakuten Viber версії 22.0 і вище протягом наступних місяців.