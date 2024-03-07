Адвентюра Puzzles for Clef від київської студії Weasel Token нарешті вийшла в Steam.

Puzzles for Clef – це мальовнича та мирна гра з милими персонажами. У грі немає ніяких небезпек, ворогів та смертей. Головна героїня, кроленя Клеф, може неквапливо досліджувати таємничий острів, розшукувати скарби та секрети, розв’язувати головоломки та зупинятися на відпочинок у будь-який момент.

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У грі дев’ять великих та різноманітних локацій, від тихого бамбукового лісу до розкішного повітряного палацу і десятки різноманітних головоломок, часом достатньо складних.

Puzzles for Clef має англійську та українську локалізації й з нагоди релізу до 20 березня 2024 р. пропонується зі знижкою у 10% за 292 грн. Наразі у гри ідеальний Steam-рейтинг 100/100, але лише з 16 відгуків. Тож підтримуємо українське, граємо в українське!