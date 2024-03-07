Netflix презентував тизер лайв-екшену «Паразит: Сірі» / Parasyte: The Grey, адаптації манґи та аніме «Паразит» / Parasyte.

Історія розповідає про паразитів, які, потрапляючи в людське тіло, повністю захоплюють його та отримують можливість модифікувати частини тіла, перетворюючи їх на зброю, а також починають полювати на інших людей.

Серіал не буде пов’язаний із сюжетом манґи чи аніме-адаптації та розповість нову історію у тому ж всесвіті, хоч й історії тут доволі схожі, адже головна героїня, як і герой манґи, змогла не дати паразиту повністю захопити її мозок і тепер вони співіснують в одному тілі.

Режисером серіалу став Йон Сан-хо, відомий своєю роботою над фільмами «Потяг до Пусана» / Train to Busan. У головних ролях знялись Лі Джон Хьон, Ку Кьо Хван та Чон Со Ні.

Прем’єра серіалу «Паразит: Сірі» / Parasyte: The Grey на Netflix відбудеться 5 квітня.