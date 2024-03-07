Нарешті маємо офіційний трейлер та дату виходу серіалу Fallout від Amazon по однойменній серії ігор від Interplay / Black Isle / Bethesda. А також дату виходу шоу.

Усі 8 епізодів серіалу будуть доступні на Amazon Prime Video вже 11 квітня 2024 р. і, схоже, нас чекає ще одна непогана екранізація гри: деякі кадри, які можна побачити у трейлері, виглядають дуже автентично і дуже в дусі Fallout.

Нагадаємо, над шоу Fallout працюють Ліза Джой (Westworld) та Джонатан Нолан, брат Крістофера, сценарист The Prestige, The Dark Knight та Interstellar. Керівник Bethesda Game Studios і творець останніх ігор серії Тодд Говард теж залучений до процесу.

Головну роль мешканки Укриття, яка виходить у новий світ, виконує актриса Елла Пернелл (голос Jinx в Arcane); Гуля, мисливця за головами зіграв Волтон Ґоґґінс (Justified, The Accountant); Аарон Мотен перетворився у молодого бійця Братства сталі. І так, силова броня у серіалі є.