Флагманський автомобіль Infiniti QX80 явно затримався на ринку, отримуючи лише дрібні оновлення протягом життєвого циклу. Проте виправдання тому – розробка повністю нового автомобіля, який буде суттєво відрізнятись від попередника. Нещодавно компанія Infiniti випустила відео, в якому поділилася першими подробицями про новий Infiniti QX80.

Перше і найголовніше: автомобіль отримає 415-сильний турбодвигун V6 замість атмосферного V8, а також 9-ступеневий «автомат» із розширеним діапазоном передавальних чисел. Також новий Infiniti QX80 зможе похизуватись пневматичною підвіскою та амортизаторами з електронними налаштуваннями. Нарешті, відзначено й підвищення жорсткості кузова – це має сприяти покращенню безпеки та керованості.

Варто зазначити, що на відео новий Infiniti QX80 був представлений у камуфляжній плівці. Проте загалом дизайн майбутнього флагмана вже зрозумілий, адже він буде наслідувати концепт-кар Infiniti QX Monograph. Офіційний дебют нового Infiniti QX80 відбудеться вже 20 березня.