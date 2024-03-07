Видання Forbes опублікувало список найвисокооплачуваніших акторів у 2023 році. Великою несподіванкою стало те, що очолив цей список Адам Сендлер, який минулого року заробив $73 мільйони.

Комедійний актор зміг заробити стільки завдяки своїй угоді з Netflix, в рамках якої він знімається у багатьох фільмах, у тому числі «Загадкове вбивство 2» / Murder Mystery 2, який загалом подивилися 173 мільйони годин. Також Сендлер провів стендап тур з понад 40 виступами протягом року.

Вслід за ним йде Марго Роббі, яка за участь у стрічці «Барбі» / Barbie отримала $59 мільйонів. Фільм у світовому прокаті зібрав $1,45 мільярда. Як продюсерка фільму та його зірка, Роббі отримала приблизно 12,5% усіх прибутків, які Forbes оцінює у $60 мільйонів.

Том Круз разом з продовженням успішної франшизи «Місія нездійснена» / Mission Impossible заробив минулого року $45 мільйонів. Круз є одним з тих акторів, які зберігають за собою право отримувати відсоток від заробітку фільму вже з дня його прем’єри.

З відривом у 2 мільйони йдуть Раян Ґослінг та Метт Деймон. Обидва актори отримали у 2023 році по $43 мільйони. Ґослінг отримав такі прибутки за свою роль Кена, яка крім цього принесла йому номінацію на Оскар та мільйони прослуховувань пісні I’m Just Ken на стримінгових платформах.

Метт Деймон, який разом з Беном Аффлеком заснував студію Artists Equity, випустили свій перший проєкт Air Jordan / Air минулого року, але ще до його випуску продали права Amazon, за що заробили близько $130 мільйонів.

Загалом весь список виглядає наступним чином:

Адам Сендлер – $73 мільйони Марго Роббі – $59 мільйонів Том Круз – $45 мільйонів Раян Ґослінг – $43 мільйони Метт Деймон – $43 мільйони Дженніфер Еністон – $42 мільйони Леонардо Ді Капріо – $41 мільйон Джейсон Стейтем – $41 мільйон Бен Аффлек – $38 мільйонів Дензел Вашингтон – $24 мільйони

Forbes брали дані про заробіток акторів з відкритих джерел, інтерв’ю з агентами, юристами, менеджерами, керівниками та експертами кіноіндустрії. Також Forbes зазначає, що враховувались лише прибутки за розваги, в той час, як прибутки від брендів чи інших джерел не враховувались.

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