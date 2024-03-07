Як і Apple, Google також запроваджує додаткову комісію для розробників, які направлятимуть користувачів за межі Google Play для завантаження додатків в Європейському Союзі. Ці зміни також були спричинені «Законом про цифрові ринки» (DMA).
Компанія запровадить два нових збори: дворічну обмежену в часі плату за початкове придбання користувача та плату за поточні послуги (включаючи служби безпеки й оновлення Play), які Play продовжує надавати розробнику.
- Комісія за початкове придбання: 5% за підписки з автоматичним поновленням і 10% за інші пропозиції цифрових функцій і послуг у додатку.
- Комісія за поточні послуги: 7% для підписок з автоматичним поновленням і 17% для інших пропозицій цифрових функцій і послуг у програмі.
Компанія зазначає, що після дворічного періоду розробник може припинити діючі служби Play такі як батьківський контроль, сканування безпеки, запобігання шахрайству та інші для певних програм. Але лише за згоди користувача.
«Сплачуйте Google відповідні комісії за трансакції, пов’язані з програмами у Play, укладені поза програмою після зовнішньої пропозиції. Як і наші стандартні комісії за обслуговування, комісії, пов’язані з програмою зовнішніх пропозицій, відображають цінність, яку надають Android і Play і підтримують наші постійні інвестиції в Android і Play», – йдеться на сайті підтримки Google.
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