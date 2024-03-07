Як і Apple, Google також запроваджує додаткову комісію для розробників, які направлятимуть користувачів за межі Google Play для завантаження додатків в Європейському Союзі. Ці зміни також були спричинені «Законом про цифрові ринки» (DMA).

Компанія запровадить два нових збори: дворічну обмежену в часі плату за початкове придбання користувача та плату за поточні послуги (включаючи служби безпеки й оновлення Play), які Play продовжує надавати розробнику.

Комісія за початкове придбання: 5% за підписки з автоматичним поновленням і 10% за інші пропозиції цифрових функцій і послуг у додатку.

Комісія за поточні послуги: 7% для підписок з автоматичним поновленням і 17% для інших пропозицій цифрових функцій і послуг у програмі.

Компанія зазначає, що після дворічного періоду розробник може припинити діючі служби Play такі як батьківський контроль, сканування безпеки, запобігання шахрайству та інші для певних програм. Але лише за згоди користувача.