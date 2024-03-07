Ghost of Tsushima тепер вже офіційно отримає порт на ПК. Гра отримала сторінку у Steam та дату релізу – 16 травня.

У Steam вийде режисерська версія з додатковим контентом, а також різноманіттям налаштувань для ПК, серед яких розблокована частота кадрів, підтримка ультрашироких моніторів та технологій масштабування на кшталт NVIDIA DLSS 3.

Також на ПК додадуть синхронізацію губ для японського озвучування, що буде забезпечуватися кінематографічними ефектами, відтворюваними на ПК у реальному часі.

За попереднє замовлення Ghost of Tsushima у Steam можна буде раніше отримати режим нової гри та супутника для подорожей на коні, вбрання мандрівника та барвники «Зламана броня» з магазину Baku.

Якщо гравці зв’яжуть свій акаунт Steam із акаунтом PlayStation Network, додатково також можна буде отримати вбрання майстра стрільби з лука та амулет вербування собак.