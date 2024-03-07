Під час презентації Xbox Partner Preview розкрили дату виходу та показали новий трейлер сиквелу стратегічного симулятора виживання Frostpunk 2. Гра вийде 25 липня цього року та вже доступна для передзамовлення.

Студія 11-Bit Studios повідомила більше інформації про свою майбутню гру про виживання міста, дія якої розгортається через 30 років після того, як апокаліптична хуртовина спустошила Землю, перетворивши світ на сувору крижану пустелю.

У Frostpunk 2 гравцям доведеться зіткнутися з новою смертельною загрозою, що з’явилася на горизонті – людською природою та її невгамовною жагою до влади.

Гра вийде на PC, Xbox Series та PlayStation 5. З першого ж дня вона буде доступна в Game Pass та матиме українську локалізацію.