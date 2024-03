Після того, як емулятор Yuizu згорнув свою діяльність після позову Nintendo, інші емулятори консолей цієї компанії почали масово відмовлятися від продовження роботи, повідомляє The Verge.

Припинилася підтримка Citra – ще одного емулятора іншої консолі Nintendo, але від того ж розробника – 3DS.

Розробник обох емуляторів bunnei залишив твіт, в якому повідомив, що назавжди залишає «сцену емуляції», та подякував всім користувачам за розуміння його рішення.

Hello yuzu-ers and Citra fans, I would like to share that I am leaving the emulation scene for good. Thank you for your years of support and for understanding my decision.

— bunnei (@notfunnei) March 5, 2024