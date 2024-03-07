Після того, як емулятор Yuizu згорнув свою діяльність після позову Nintendo, інші емулятори консолей цієї компанії почали масово відмовлятися від продовження роботи, повідомляє The Verge.

Припинилася підтримка Citra – ще одного емулятора іншої консолі Nintendo, але від того ж розробника – 3DS.

Розробник обох емуляторів bunnei залишив твіт, в якому повідомив, що назавжди залишає «сцену емуляції», та подякував всім користувачам за розуміння його рішення.

Також емулятор від іншого розробника та іншої консолі Nintendo DS – Drastic став безплатним. Розробник прокоментував це у своєму Discord сервері.

«Я щойно зробив додаток безплатним в GooglePlay. Я хочу пояснити, що у мене немає жодних фінансових стимулів, і що крок Nintendo просто зробив весь процес більш терміновим», – пише Exophase.

“I just changed the app on GPlay to free. I don’t intend to even have it on there for that much longer,” Exophase begins.

Тим часом популярний сервер Discord для Steam Deck закрив свій канал емуляції, написавши:

«Наразі ми не маємо можливості розібратися з потенційними юридичними наслідками щодо Yuzu або емуляції».

The Steam Deck Discord says it was “bullied into a decision we’re against” but doesn’t say who the bullies were.

Також на сторінці емулятора Ryujinx – найпопулярнішого аналога Yuzu – в GitHub з’явилося повідомлення, що його розробник покидає проєкт.

«Останні півтора року я майже не працював над проєктом
окрім роботи з аналітикою, через брак мотивації та
часу», – комітить marysaka.