Після того, як емулятор Yuizu згорнув свою діяльність після позову Nintendo, інші емулятори консолей цієї компанії почали масово відмовлятися від продовження роботи, повідомляє The Verge.

Припинилася підтримка Citra – ще одного емулятора іншої консолі Nintendo, але від того ж розробника – 3DS.

Розробник обох емуляторів bunnei залишив твіт, в якому повідомив, що назавжди залишає «сцену емуляції», та подякував всім користувачам за розуміння його рішення.

Hello yuzu-ers and Citra fans, I would like to share that I am leaving the emulation scene for good. Thank you for your years of support and for understanding my decision. — bunnei (@notfunnei) March 5, 2024

Також емулятор від іншого розробника та іншої консолі Nintendo DS – Drastic став безплатним. Розробник прокоментував це у своєму Discord сервері.

«Я щойно зробив додаток безплатним в GooglePlay. Я хочу пояснити, що у мене немає жодних фінансових стимулів, і що крок Nintendo просто зробив весь процес більш терміновим», – пише Exophase.

Тим часом популярний сервер Discord для Steam Deck закрив свій канал емуляції, написавши:

«Наразі ми не маємо можливості розібратися з потенційними юридичними наслідками щодо Yuzu або емуляції».

Також на сторінці емулятора Ryujinx – найпопулярнішого аналога Yuzu – в GitHub з’явилося повідомлення, що його розробник покидає проєкт.