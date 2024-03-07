Креативний директор генеративної нейромережі Midjourney Нік Сен-П’єр повідомив у своєму X, що працівники Stability AI — іншої генеративної нейромережі — здійснили атаку на сервіс в спробах викачати пари промт + зображення. Для цього використовувався метод скрейпінгу.

Пан Нік пише, що атака відбувалась з  двох облікових записів, зареєстрованих за Stability AI. Через велику кількість запитів сервіс не впорався з навантаженням та не працював майже добу.

Midjourney обмежила доступ у користуванні всім акаунтам, пов’язаним з Stability AI.

На це відповів засновник Stability AI Емад Мостак та вказав, що йому не віриться, що всього 2 облікових записи могли покласти сервіс на добу.

Мостак сказав, що є великим прихильником Midjourney та інвестував в проєкт на початку його розвитку. Хто б це не зробив, але це не було запланованою атакою від Stability AI, а скоріше прикрою випадковістю.

З даного приводу вже розпочато внутрішнє розслідування всередині компанії.

Також доволі багато користувачів відмітили наскільки іронічно, що саме Midjourney скаржиться на крадіжку даних, на що Нік Сен-П’єр відповідає, що це призвело до непрацездатності сервісу, що «не круто».