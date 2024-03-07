Креативний директор генеративної нейромережі Midjourney Нік Сен-П’єр повідомив у своєму X, що працівники Stability AI — іншої генеративної нейромережі — здійснили атаку на сервіс в спробах викачати пари промт + зображення. Для цього використовувався метод скрейпінгу.

Пан Нік пише, що атака відбувалась з двох облікових записів, зареєстрованих за Stability AI. Через велику кількість запитів сервіс не впорався з навантаженням та не працював майже добу.

Midjourney обмежила доступ у користуванні всім акаунтам, пов’язаним з Stability AI.

In MJ office hours they just said someone at Stability AI was trying to grab all the prompt and image pairs in the middle of a night on Saturday and brought down their service. MJ is banning all of the stabilityAI employees from Midjourney immediately This is breaking now — Nick St. Pierre (@nickfloats) March 6, 2024

На це відповів засновник Stability AI Емад Мостак та вказав, що йому не віриться, що всього 2 облікових записи могли покласти сервіс на добу.

Мостак сказав, що є великим прихильником Midjourney та інвестував в проєкт на початку його розвитку. Хто б це не зробив, але це не було запланованою атакою від Stability AI, а скоріше прикрою випадковістю.

З даного приводу вже розпочато внутрішнє розслідування всередині компанії.

If anyone did do this on team (have asked, will dig, also happy if MJ reaches out direct) its not great but obviously not a DDoS attack but unintentional. Certainly not instructed by us/Stability AI tho, really happy with our dataset & the augmentations we have on that. — Emad (@EMostaque) March 6, 2024