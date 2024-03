Креативний директор генеративної нейромережі Midjourney Нік Сен-П’єр повідомив у своєму X, що працівники Stability AI — іншої генеративної нейромережі — здійснили атаку на сервіс в спробах викачати пари промт + зображення. Для цього використовувався метод скрейпінгу.

Пан Нік пише, що атака відбувалась з двох облікових записів, зареєстрованих за Stability AI. Через велику кількість запитів сервіс не впорався з навантаженням та не працював майже добу.

Midjourney обмежила доступ у користуванні всім акаунтам, пов’язаним з Stability AI.

In MJ office hours they just said someone at Stability AI was trying to grab all the prompt and image pairs in the middle of a night on Saturday and brought down their service.

MJ is banning all of the stabilityAI employees from Midjourney immediately

This is breaking now

— Nick St. Pierre (@nickfloats) March 6, 2024